Abatantuono sicuro: “E’ più facile per il Milan con la Fiorentina che per l’Inter con l’Udinese”

Ai microfoni de La Gazzetta ha parlato il noto attore tifoso rossonero Diego Abantuono. Queste le sue parole:

“Partita più difficile per il Milan che per l’Inter? Fino a qualche giorno fa, viste le motivazioni che avevano i viola, avrei detto che la nostra era molto più difficile, ma dopo l’ultimo turno di campionato mi pare peggio la loro. È vero che il gioco di Italiano è formidabile, ma Piatek l’abbiamo avuto e non è certo Vlahovic. Speriamo solo non abbia slanci di vendetta da ex”.

LA PUNGENTE IRONIA DI BENEDETTO FERRARA