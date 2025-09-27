A Pisa sarà una battaglia: i pisani aspettano il derby da 30 anni, anche in B cori contro la Fiorentina

Quella di domani alle 15:00 non sarà una partita come le altre del campionato. Sarà una battaglia vera per un derby regionale che vale una rivalità secolare. Oltre all'Arno l'unica cosa che unisce i F...

Quella di domani alle 15:00 non sarà una partita come le altre del campionato. Sarà una battaglia vera per un derby regionale che vale una rivalità secolare. Oltre all'Arno l'unica cosa che unisce i Fiorentini e i Pisani é "l'odio" degli uni verso gli altri, e lo sport resterà sempre il modo più sano per vincere una rivalità. Lo sanno bene a Pisa visto che aspettano di giocare contro la Fiorentina in casa da più di 30 anni. Una partita che per loro non sarà come le altre e che potrebbe valere una grande fetta della stagione nerazzurra.

Infondo in questi anni gli sfottò "a distanza" non sono certo mancati. Dagli striscioni appesi in Fi-Pi-Li dopo le finali perse dalla Fiorentina, "Benvenuti al mare campioni di bocce", a quelli di risposta dei tifosi viola. Per rendere bene l'idea di quanto sia attesa questa partita a Pisa basti pensare alla stagione scorsa, quando i tifosi hanno iniziato ad odorare la promozione in Serie A e ogni partita era l'occasione buona per cantare cori contro la Fiorentina. Un coro a cui hanno risposto ai tifosi viola nell'ultima casalinga contro il Bologna. Insomma questo sarà un partita vera, dopo 34 anni "Il derby si farà"