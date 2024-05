Una stagione complicata, un infortunio non banale, poi la gioia grande in coda. Per Sofyan Amrabat è arrivata la vittoria da FA Cup nella finalissima contro il Manchester City. Una partita vissuta da protagonista, giocata per intero, tra i migliori in campo. Addirittura il migliore secondo Manchester Evening News, da 9 in pagella. Come Mainoo, più di Garnacho (8).