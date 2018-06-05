A Dossena un campo sportivo intitolato ad Astori. Il sindaco: "Per onorare e ricordare Davide"
Bella iniziativa quella promossa da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, che ha deciso di intitolare un campo sportivo a Davide Astori. Queste le parole del primo cittadino del comune in provincia di Berg...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 12:41
Bella iniziativa quella promossa da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, che ha deciso di intitolare un campo sportivo a Davide Astori. Queste le parole del primo cittadino del comune in provincia di Bergamo: "Per onorare e ricordare Davide Astori, uomo fortemente legato alla nostra terra, come Amministrazione Comunale di Dossena abbiamo deciso di intitolare il nostro Campo Sportivo Comunale a lui. L’evento di intitolazione avverrà Sabato 9 giugno alle 19 in occasione del torneo Coppa Valle Brembana. Vi aspettiamo".