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A Dossena un campo sportivo intitolato ad Astori. Il sindaco: "Per onorare e ricordare Davide"

Bella iniziativa quella promossa da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, che ha deciso di intitolare un campo sportivo a Davide Astori. Queste le parole del primo cittadino del comune in provincia di Berg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 12:41
A Dossena un campo sportivo intitolato ad Astori. Il sindaco: "Per onorare e ricordare Davide" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Bella iniziativa quella promossa da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, che ha deciso di intitolare un campo sportivo a Davide Astori. Queste le parole del primo cittadino del comune in provincia di Bergamo: "Per onorare e ricordare Davide Astori, uomo fortemente legato alla nostra terra, come Amministrazione Comunale di Dossena abbiamo deciso di intitolare il nostro Campo Sportivo Comunale a lui. L’evento di intitolazione avverrà Sabato 9 giugno alle 19 in occasione del torneo Coppa Valle Brembana. Vi aspettiamo".

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