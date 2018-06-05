A Dossena un campo sportivo intitolato ad Astori. Il sindaco: "Per onorare e ricordare Davide"

Bella iniziativa quella promossa da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, che ha deciso di intitolare un campo sportivo a Davide Astori. Queste le parole del primo cittadino del comune in provincia di Berg...

Bella iniziativa quella promossa da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena, che ha deciso di intitolare un campo sportivo a Davide Astori. Queste le parole del primo cittadino del comune in provincia di Bergamo: "Per onorare e ricordare Davide Astori, uomo fortemente legato alla nostra terra, come Amministrazione Comunale di Dossena abbiamo deciso di intitolare il nostro Campo Sportivo Comunale a lui. L’evento di intitolazione avverrà Sabato 9 giugno alle 19 in occasione del torneo Coppa Valle Brembana. Vi aspettiamo".