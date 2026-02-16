A 7 mesi dalla scomparsa, saluto a Celeste Pin. Antognoni e gli ex compagni presenti alla cerimonia

Secondo quanto riportato dall’agenzia Italpress, si è tenuta questa mattina, nella cornice del Cimitero delle Porte Sante di Firenze, la cerimonia di sepoltura di Celeste Pin, ex giocatore della Fiorentina, scomparso il 22 luglio scorso nella sua casa fiorentina.

Accanto alla moglie Gloria e ai figli Melissa e Jonis, hanno voluto rendere omaggio all’ex difensore viola diversi suoi ex compagni di squadra, tra cui Giancarlo Antognoni, Giovanni Galli, Roberto Galbiati, Moreno Roggi e Roberto Buso. Alla cerimonia era presente anche una delegazione del Viola Club Firenze 2025, di cui Pin era presidente e che ormai dallo scorso settembre porta il suo nome in suo ricordo.