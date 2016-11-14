Fiorentina, per giugno si pensa a Schöne, ennesima "corvinata" del DS viola

la Fiorentina monitora Schöne, centrocampista d'esperienza in forza all'Ajax..

Secondo il quotidiano sportivo Stadio, la Fiorentina starebbe seguendo il centrocampista danese classe 1986 Lasse Schöne, in forza all'Ajax. Il giocatore, capace di stare sia sulla linea mediana che sulla destra, è a un passo dallo svincolo. Schöne ha già rifiutato un prolungamento di contratto con il club olandese e secondo alcuni, in Danimarca, si pensa che dietro a tutto ci sia proprio la Fiorentina. Il giocatore, punto fermo dell'Ajax seconda in campionato, porterebbe quel pizzico di esperienza in più che manca alla Fiorentina.

Se tutto ciò fosse vero e l'acquisto andasse in porto, si tratterebbe dell'ennesima "corvinata" a zero del DS viola.