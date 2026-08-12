7 senza proprietario. Nazione: “Fiorentina su un esterno offensivo, ciò sembra alimentare l’attesa”
Un numero che accende la fantasia
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 09:12
Poi c'è un numero che, inevitabilmente, accende la fantasia. Il 7 per il momento è rimasto senza proprietario. Un dettaglio che, nel pieno del mercato, non può passare inosservato, soprattutto considerando che la Fiorentina è ancora alla ricerca di un esterno offensivo importante da regalare a Fabio Grosso. Nessuna certezza, naturalmente, ma uno spazio vuoto che sembra fatto apposta per alimentare l'attesa. Lo scrive La Nazione.