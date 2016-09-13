Ag. Kalinic: "Offerte vere, ma mai voluto partire. Maganjic? Vi svelo il nuovo acquisto viola..."

Il procuratore di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, è intervenuto a Radio Blu per parlare delle voci di mercato sul suo attaccante: "Sia io che Nikola stiamo bene, siamo tranquilli, aspettando il vero i...

Il procuratore di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, è intervenuto a Radio Blu per parlare delle voci di mercato sul suo attaccante: "Sia io che Nikola stiamo bene, siamo tranquilli, aspettando il vero inizio della nuova stagione in cui abbiamo la speranza che tutto possa andare bene. Paulo Sousa è stato chiaro: voleva tenere il giocatore e anche la società lo è stata. La prima offerta è giunta dall'Inghilterra, tuttavia la Fiorentina ha rifiutato e per noi è stato palese da subito che saremmo rimasti. Nikola è contento, ha ribadito tante volte che è grato alla Fiorentina perché gli ha concesso di arrivare in Serie A e poter dimostrare il suo valore. Se la società dice che non è in vendita è così e basta. Non c'è mai stata la volontà di lasciare la Fiorentina. Maganjic? E' stato molto intelligente Corvino a portare questo giovane a Firenze perché tutte le squadre italiane l'avrebbero voluto, le stesse società inglesi erano molto interessate. Già da due mesi e mezzo però c'era questo accordo con i viola. Qualcuno dice che assomiglia a Kalinic ma per me non è così, potrebbe giocare in quella posizione ma lo vedo più alla Savicevic o alla Pjaca: è il classe '99 più forte in Europa per me".