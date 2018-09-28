La formazione di Pioli per Fiorentina-Atalanta: due giocatori torneranno dal primo minuto
Stadio scrive che Marko Pjaca e Gerson rientreranno dal 1' contro l'Atalanta. Il croato sostituirà Mirallas, a sua volta in campo dal primo minuto a San Siro per l’esordio da titolare con la maglia de...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 09:12
Stadio scrive che Marko Pjaca e Gerson rientreranno dal 1' contro l'Atalanta. Il croato sostituirà Mirallas, a sua volta in campo dal primo minuto a San Siro per l’esordio da titolare con la maglia della Fiorentina, mentre Gerson prenderà il posto di Edimilson Fernandes, reduce da alcune prove non proprio eccellenti.