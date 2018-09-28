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La formazione di Pioli per Fiorentina-Atalanta: due giocatori torneranno dal primo minuto

Stadio scrive che Marko Pjaca e Gerson rientreranno dal 1' contro l'Atalanta. Il croato sostituirà Mirallas, a sua volta in campo dal primo minuto a San Siro per l’esordio da titolare con la maglia de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 09:12
La formazione di Pioli per Fiorentina-Atalanta: due giocatori torneranno dal primo minuto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Stadio scrive che Marko Pjaca e Gerson rientreranno dal 1' contro l'Atalanta. Il croato sostituirà Mirallas, a sua volta in campo dal primo minuto a San Siro per l’esordio da titolare con la maglia della Fiorentina, mentre Gerson prenderà il posto di Edimilson Fernandes, reduce da alcune prove non proprio eccellenti.

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