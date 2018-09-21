Tuttomercatoweb lancia l'indiscrezione: la Fiorentina al lavoro con Simeone per il rinnovo...

In queste ore ci sono stati dei contatti tra Giovanni Simeone e la Fiorentina per il prolungamento del contratto. C’è la volontà di soddisfare le esigenze di tutte le parti e nelle prossime settimane...

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2018 09:05

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

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