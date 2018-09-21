Tuttomercatoweb lancia l'indiscrezione: la Fiorentina al lavoro con Simeone per il rinnovo...
In queste ore ci sono stati dei contatti tra Giovanni Simeone e la Fiorentina per il prolungamento del contratto. C’è la volontà di soddisfare le esigenze di tutte le parti e nelle prossime settimane...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 09:05
In queste ore ci sono stati dei contatti tra Giovanni Simeone e la Fiorentina per il prolungamento del contratto. C’è la volontà di soddisfare le esigenze di tutte le parti e nelle prossime settimane si cercherà di approfondire ulteriormente la questione.
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