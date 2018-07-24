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Pedullà: "Esterno? Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile. El Sha..."

Pedullà sla Radio Bruno:“Esterno d’attacco? El Shaarawy non sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, Pjaca ancora è bloccato. Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile, attualmen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 16:44
Pedullà: "Esterno? Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile. El Sha..." -
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Pedullà sla Radio Bruno:“Esterno d’attacco? El Shaarawy non sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, Pjaca ancora è bloccato. Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile, attualmente la situazione però è ferma. Il centrocampo? Per me è credibile ritenere che sia al completo a patto che nessuno venga venduto”.

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