Pedullà: "Esterno? Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile. El Sha..."
Pedullà sla Radio Bruno:“Esterno d’attacco? El Shaarawy non sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, Pjaca ancora è bloccato. Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile, attualmen...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 16:44
Pedullà sla Radio Bruno:“Esterno d’attacco? El Shaarawy non sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, Pjaca ancora è bloccato. Ci sono tante cose che rendono tutto poco comprensibile, attualmente la situazione però è ferma. Il centrocampo? Per me è credibile ritenere che sia al completo a patto che nessuno venga venduto”.