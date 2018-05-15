La Juventus cerca un esterno giovane italiano. Chiesa nel mirino
Secondo Il Corriere dello Sport Stadio , la Juventus sta cercando un esterno di attacco italiano da aggiungere al proprio scacchiere offensivo. Nella lista del club piemontese ci sarebbero Federico Ch...
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 16:47
Secondo Il Corriere dello Sport Stadio , la Juventus sta cercando un esterno di attacco italiano da aggiungere al proprio scacchiere offensivo. Nella lista del club piemontese ci sarebbero Federico Chiesa della Fiorentina con cui potrebbero ripetere un affare stile Federico Bernardeschi, Simone Verdi del Bologna che ha di recente rifiutato il Napoli e Matteo Politano del Sassuolo anche quest ultimo accostato a Napoli nel passato .