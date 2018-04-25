L'attore juventino Veronesi: "I viola a differenza nostra sono condannati a non vincere mai e sperare nelle disgrazie altrui"

Il regista e attore Giovanni Veronesi ha rilasciato al Corriere dello Sport una intervista che ha fatto storcere il naso ai tifosi viola: "Tiferò Fiorentina e sarà un evento più unico che raro. Ho un...

Il regista e attore Giovanni Veronesi ha rilasciato al Corriere dello Sport una intervista che ha fatto storcere il naso ai tifosi viola: "Tiferò Fiorentina e sarà un evento più unico che raro. Ho un sacco di amici viola che mi prendono in giro: io poi vivo a Roma, dove i romanisti stanno vivendo il sogno Champions. Se dopo la rovesciata di Ronaldo dovessimo perdere anche lo scudetto, mi toccherebbe emigrare. La verità è che essere della Juve è una rottura di scatole perché noi siamo abituati a vincere. E quando perdiamo non riusciamo ad accettarlo." Sulla minoranza che vorrebbe un biscotto: "Lo so a Firenze è così: se non può vincere la Fiorentina, almeno che perda la Juve. Ma come dico sempre la rassegnazione è meglio della consapevolezza. I viola sono condannati a non vincere mai, noi a vincere sempre. E visto come mi sento dopo aver perso con il Napoli, quasi quasi stanno meglio loro."