Rogg:"La Folletto nel mondo è conosciuta come Firenze. Grande accordo con loro"

Andrea Rogg celebra così l'accordo tra la Fiorentina e la Folletto, sulla maglia viola dopo due anni torna lo sponsor

Il direttore generale della Fiorentina Andrea Rogg ha parlato dopo l'ufficialità dell'accordo tra la Fiorentina e la Folletto. Queste le sue parole:

“Siamo molto contenti di questo accordo che non si limiterà ad apporre un brand sulla nostra maglia. L’accordo con la Vorwerk Folletto nasce dalla volontà di entrambe le società di condividere iniziative dal respiro internazionale che sono proprie di società multinazionali che hanno interessi e visioni che non si limitano al solo panorama italiano. La Fiorentina è Firenze, città conosciuta in tutto il mondo così come la Vorwerk Folletto. Questo sarà un grande stimolo per entrambi, verso sempre migliori risultati"