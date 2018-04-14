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Primavera, la Fiorentina batte 3-1 l’Udinese. I gol di Gori, Diakhaté e Lakti...

Terza vittoria di fila e terzo posto per la Fiorentina Primavera, che batte 3-1 l’Udinese (i viola in campionato non vengono sconfitti dal 2 dicembre). Dopo l’iniziale rete dell'Udinese con Djoulou, a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2018 17:20
Primavera, la Fiorentina batte 3-1 l’Udinese. I gol di Gori, Diakhaté e Lakti... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gori
Rassegna Stampa
Fiorentina Primavera
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Terza vittoria di fila e terzo posto per la Fiorentina Primavera, che batte 3-1 l’Udinese (i viola in campionato non vengono sconfitti dal 2 dicembre). Dopo l’iniziale rete dell'Udinese con Djoulou, a ribaltare il punteggio sono stati Gori (al suo 16° gol in campionato, 20° stagionale), Lakti nel primo tempo e Diakhate nei secondi 45'.

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