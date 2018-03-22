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Viareggio: tragedia sfiorata per pochi centimetri. Telefonate di scuse di Vergine

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Fiorentina è stata multata per il comportamento dei propri tifosi: dovrà pagare un’ammenda di 3mila euro. Una bottiglia di vetro è stata tirata ad un giocatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2018 09:22
Viareggio: tragedia sfiorata per pochi centimetri. Telefonate di scuse di Vergine -
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Come riporta il Corriere Dello Sport, la Fiorentina è stata multata per il comportamento dei propri tifosi: dovrà pagare un’ammenda di 3mila euro. Una bottiglia di vetro è stata tirata ad un giocatore dell'Empoli e la tragedia è stata sfiorata soltanto per pochi centimetri.  Il club ha condannato il gesto e in serata è partita la telefonata di Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, che si è scusato con Buti sincerandosi delle condizioni di Gianneschi.

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