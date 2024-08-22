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446 giorni senza scendere in campo, stasera titolare: inizia l'avventura di De Gea alla Fiorentina

David De Gea sarà il titolare della Fiorentina impegnata al Franchi per i playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Il portiere spagnolo torna in campo 446 giorni dopo. L'ultima volta ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 19:46
446 giorni senza scendere in campo, stasera titolare: inizia l'avventura di De Gea alla Fiorentina -
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David De Gea sarà il titolare della Fiorentina impegnata al Franchi per i playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Il portiere spagnolo torna in campo 446 giorni dopo. L'ultima volta che l'estremo difensore è sceso in campo, vestiva ancora la maglia del Manchester United: era il 3 giugno 2023 ed i Red Devils giocavano contro il Manchester City nella finale di FA Cup, vinta poi 2-1 dalla squadra di Guardiola grazie alla doppietta di Gundogan. Poi un lungo periodo senza mai giocare ed ora la nuova occasione con la maglia dei viola.

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