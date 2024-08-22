446 giorni senza scendere in campo, stasera titolare: inizia l'avventura di De Gea alla Fiorentina

David De Gea sarà il titolare della Fiorentina impegnata al Franchi per i playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Il portiere spagnolo torna in campo 446 giorni dopo. L'ultima volta ch...

David De Gea sarà il titolare della Fiorentina impegnata al Franchi per i playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. Il portiere spagnolo torna in campo 446 giorni dopo. L'ultima volta che l'estremo difensore è sceso in campo, vestiva ancora la maglia del Manchester United: era il 3 giugno 2023 ed i Red Devils giocavano contro il Manchester City nella finale di FA Cup, vinta poi 2-1 dalla squadra di Guardiola grazie alla doppietta di Gundogan. Poi un lungo periodo senza mai giocare ed ora la nuova occasione con la maglia dei viola.

FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, PARISI TERZINO, A CENTROCAMPO BIANCO

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