Labaro Viola

Affaticamento muscolare per Chiesa, a rischio l'esordio in Nazionale

Come riportato da Rai Sport, Federico Chiesa non si è allenato con il gruppo quest’oggi a Coverciano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 18:17
Affaticamento muscolare per Chiesa, a rischio l'esordio in Nazionale - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
News
Chiesa
Condividi

Come riportato da Rai Sport, Federico Chiesa non si è allenato con il gruppo quest’oggi a Coverciano. Il giocatore ha svolto una seduta a parte per via di un affaticamento muscolare. Niente di preoccupante in ambito Fiorentina ma l’esordio da titolare del giovane talento viola in azzurro potrebbe slittare alla gara contro l’Inghilterra.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok