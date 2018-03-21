Affaticamento muscolare per Chiesa, a rischio l'esordio in Nazionale
Come riportato da Rai Sport, Federico Chiesa non si è allenato con il gruppo quest’oggi a Coverciano
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 18:17
Come riportato da Rai Sport, Federico Chiesa non si è allenato con il gruppo quest’oggi a Coverciano. Il giocatore ha svolto una seduta a parte per via di un affaticamento muscolare. Niente di preoccupante in ambito Fiorentina ma l’esordio da titolare del giovane talento viola in azzurro potrebbe slittare alla gara contro l’Inghilterra.