Corvino visto cenare a Milano col ds del Barcellona e il procuratore di Antonelli...
Come rivelato da Sportitalia, il dg viola Pantaleo Corvino ha cenato in un noto hotel milanese con il direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, e i procuratori Oscar Damiani e Fabio Parisi. Un...
A cura di Redazione Labaroviola
25 gennaio 2018 09:28
Come rivelato da Sportitalia, il dg viola Pantaleo Corvino ha cenato in un noto hotel milanese con il direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, e i procuratori Oscar Damiani e Fabio Parisi. Una cena di piacere visti i buoni rapporti che hanno, ma anche di mercato, con la possibilità di mettere le basi per delle trattative riguardo ad alcuni giovani della cantera blaugrana e anche per parlare del terzino rossonero Luca Antonelli, in caso di partenza di Maxi Olivera destinazione Turchia.