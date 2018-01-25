Corvino visto cenare a Milano col ds del Barcellona e il procuratore di Antonelli...

Come rivelato da Sportitalia, il dg viola Pantaleo Corvino ha cenato in un noto hotel milanese con il direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, e i procuratori Oscar Damiani e Fabio Parisi. Un...

A cura di Redazione Labaroviola 25 gennaio 2018 09:28

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