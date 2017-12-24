Super Sportiello! Festeggia un mese senza subire gol in A. L'ultimo a segnargli è stato...
Marco Sportiello ha chiuso la saracinesca. L’ultimo avversario che è riuscito a superarlo è stato De Vrij, al 24’ della gara di campionato contro la Lazio dello scorso 26 novembre. Da quel giorno, la...
Marco Sportiello ha chiuso la saracinesca. L’ultimo avversario che è riuscito a superarlo è stato De Vrij, al 24’ della gara di campionato contro la Lazio dello scorso 26 novembre. Da quel giorno, la Fiorentina non ha incassato più nemmeno una rete mettendo insieme (in Serie A) due pareggi ed altrettante vittorie. La crescita del gruppo è evidente se si prende in considerazione l’andamento della Fiorentina dalla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Due i gol incassati, contro Spal e, appunto, Lazio.
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