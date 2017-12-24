Labaro Viola

Super Sportiello! Festeggia un mese senza subire gol in A. L'ultimo a segnargli è stato...

Marco Sportiello ha chiuso la saracinesca. L’ultimo avversario che è riuscito a superarlo è stato De Vrij, al 24’ della gara di campionato contro la Lazio dello scorso 26 novembre. Da quel giorno, la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2017 10:11
Super Sportiello! Festeggia un mese senza subire gol in A. L'ultimo a segnargli è stato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sportiello
Difesa Fiorentina
Condividi

Marco Sportiello ha chiuso la saracinesca. L’ultimo avversario che è riuscito a superarlo è stato De Vrij, al 24’ della gara di campionato contro la Lazio dello scorso 26 novembre. Da quel giorno, la Fiorentina non ha incassato più nemmeno una rete mettendo insieme (in Serie A) due pareggi ed altrettante vittorie. La crescita del gruppo è evidente se si prende in considerazione l’andamento della Fiorentina dalla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Due i gol incassati, contro Spal e, appunto, Lazio.

 

L'articolo integrale oggi su Stadio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok