Super Sportiello! Festeggia un mese senza subire gol in A. L'ultimo a segnargli è stato...

Marco Sportiello ha chiuso la saracinesca. L’ultimo avversario che è riuscito a superarlo è stato De Vrij, al 24’ della gara di campionato contro la Lazio dello scorso 26 novembre. Da quel giorno, la...

A cura di Redazione Labaroviola 24 dicembre 2017 10:11

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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