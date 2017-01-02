Con 36 mln di euro la Fiorentina è terza per incassi dalle cessioni di gennaio. Tutti i trasferimenti...
Tutte le cessioni concluse dalla Fiorentina a gennaio negli ultimi dieci anni
Nella curiosa classificata stilata da Sky Sport, relativa ai soldi incassati dalle nostre società per mezzo delle cessioni concluse nei mercati di gennaio degli ultimi dieci anni, la Fiorentina si classifica al terzo posto con 36.100.000 €, alle spalle solo delle due genovesi. Di seguito le prime posizioni della classifica e l'elenco delle cessioni concluse dalla Fiorentina a gennaio dal 2006 ad oggi.
1) Sampdoria: 49.400.000 €
2) Genoa 42.700.000 €
3) Fiorentina 36.100.000 €
4) Inter 26.410.000 €
5) Atalanta 21.830.000 €
Gennaio 2006: Cejas, Vryzas, Bochu, Turchetta
Gennaio 2007: Lobont
Gennaio 2008: Pazienza, Balzaretti, Vanden Borre
Gennaio 2009: Pazzini, Osvaldo
Gennaio 2010: Dainelli, Castillo, Hable, Jorgenses
Gennaio 2011: Bolatti
Gennaio 2012: Gilardino, Santiago Silva, Munari
Gennaio 2013: /
Gennaio 2014: Munua
Gennaio 2015: Cuadrado, Empereur, Zohore
Gennaio 2016: Suarez, Matos, Yakovenko, Verdù