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Con 36 mln di euro la Fiorentina è terza per incassi dalle cessioni di gennaio. Tutti i trasferimenti...

Tutte le cessioni concluse dalla Fiorentina a gennaio negli ultimi dieci anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 20:23
Con 36 mln di euro la Fiorentina è terza per incassi dalle cessioni di gennaio. Tutti i trasferimenti... -
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Nella curiosa classificata stilata da Sky Sport, relativa ai soldi incassati dalle nostre società per mezzo delle cessioni concluse nei mercati di gennaio degli ultimi dieci anni, la Fiorentina si classifica al terzo posto con 36.100.000 €, alle spalle solo delle due genovesi. Di seguito le prime posizioni della classifica e l'elenco delle cessioni concluse dalla Fiorentina a gennaio dal 2006 ad oggi.

1) Sampdoria: 49.400.000 €
2) Genoa 42.700.000 €
3) Fiorentina 36.100.000
4) Inter 26.410.000 €
5) Atalanta 21.830.000 €

Gennaio 2006: Cejas, Vryzas, Bochu, Turchetta

Gennaio 2007: Lobont

Gennaio 2008: Pazienza, Balzaretti, Vanden Borre

Gennaio 2009: Pazzini, Osvaldo

Gennaio 2010: Dainelli, Castillo, Hable, Jorgenses

Gennaio 2011: Bolatti

Gennaio 2012: Gilardino, Santiago Silva, Munari

Gennaio 2013: /

Gennaio 2014: Munua

Gennaio 2015: Cuadrado, Empereur, Zohore

Gennaio 2016: Suarez, Matos, Yakovenko, Verdù

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