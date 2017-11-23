Bucchioni:" Corvino disastroso. Ha speso 75 milioni per fare una squadra di livello basso. DV chiedono troppo per la cessione della società"

Intervenuto a Contro Calcio Radio web Enzo Bucchioni ha parlato anche di Fiorentina.Su presente e futuro:" La situazione in società è Pirandelliana. La proprietà si interessa poco della squadra evuole...

Intervenuto a Contro Calcio Radio web Enzo Bucchioni ha parlato anche di Fiorentina.

Su presente e futuro:" La situazione in società è Pirandelliana. La proprietà si interessa poco della squadra evuole troppi soldi per la vendita della squadra. E' impensabile vendere un bene che vale 150 milioni di euro al massimo a 250 milioni di euro. La situazione è bigia perchè si prospettano tante stagioni grigie."

Su Corvino:" Corvino non è in grande forma. Già anno scorso fece male e abbiamo sul groppone giocatori come Cristoforo e Maxi Oliveira. In questa stagione si è ripetuto, perchè è vero che ha venduto bene ma è altrettanto vero che ha speso 75 milioni di euro per fare una squadra mediocre che è al livello di quella del Chievo che non ha speso niente sul mercato. Mi sembra che non abbia più gli agganci giusti."