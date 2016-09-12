Labaro Viola

30 minuti non fanno una partita, Sousa lo sa. Ora testa all'Europa League.. L'editoriale di Alessandro Taddei

Difficile giudicare  mezz'ora, anche statisticamente non sono molte le partite che finiscono con lo stesso risultato maturato nel primo terzo di gioco. Beh detta così dovrei parlare di altro, salutare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2016 23:17
30 minuti non fanno una partita, Sousa lo sa. Ora testa all'Europa League.. L'editoriale di Alessandro Taddei -
Editoriali
News
Primo Piano
Editoriale
Condividi

Difficile giudicare  mezz'ora, anche statisticamente non sono molte le partite che finiscono con lo stesso risultato maturato nel primo terzo di gioco. Beh detta così dovrei parlare di altro, salutare e risentirci lunedì. Grazie a Dio il maltempo non può bloccare ne i pensieri, ne le considerazioni che frutto di cervelli non obsoleti  come lo stadio di Genova, forse vale la pena approfondirle perdendoci qualche minuto.  Tante teorie, supposizioni, la partita sarebbe cambiata e la Viola ne avrebbe giovato riuscendo anche a vincere è la verità  degli ottimisti, squadra imbarazzante, morta, depressa e senza ambizione quella dei pessimisti. Niente si torna al punto di partenza, a quella mezz'ora secondo me ingiudicabile sui 90 minuti più recupero. Ricordo i commenti, anche miei, nella prima mezz'ora di Genoa Fiorentina 3 a 3 o di Fiorentina Juventus 4 a 2, così solo per rammentare casualmente qualcosa. Fidatevi mezz'ora non rappresenta nulla. Il destino della Viola in questa stagione non dipende da ieri a Marassi, di squadre che partono forte come il Genoa e poi ne prendono tre è pieno il mondo. Per me che sogno di arrivare in fondo all'Europa League conta la rosa, conta portare a primavera una rosa ancora lucida, poco spremuta nei titolari. Mi pare  che Sousa almeno su questo mi venga in contro, tre partite e 6 riserve in campo, speriamo che le seconde linee siano all'altezza.

 

Alessandro Taddei, RadioBlu

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok