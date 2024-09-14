3° pareggio per il Bologna di Italiano, finisce 2-2 a Como: i felsinei agganciano (per ora) la Fiorentina

Finisce 2-2 il match del Sinigaglia: Castro e Iling Junior rimediano al doppio svantaggio. 3° pareggio del Bologna

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A riparte con l'anticipo tra Como e Bologna, valido per la quarta giornata di campionato. I felsinei sono alla ricerca della loro prima vittoria stagionale, dopo un inizio segnato da pareggi e dalla sconfitta contro il Napoli di Conte. La squadra di Italiano parte male, subendo un autogol di Casale al 5° minuto, che devia un tiro dell'ex viola Cutrone. Il primo tempo scorre senza grandi emozioni per i rossoblù, incapaci di trovare il pareggio.

Nella ripresa, il Como raddoppia al 53° minuto grazie a un'azione brillante: Nico Paz serve di petto Strefezza, che a sua volta lancia Cutrone, bravo a piazzare il pallone alla sinistra di Skorupski. Un problema tecnico al Var rallenta la conferma del gol, allungando la partita.

Il Bologna accorcia le distanze al 76° minuto con un gol di Santiago Castro, abile a controllare un pallone in area e insaccare in rete. Il Como sfiora il terzo gol con l'ex Fiorentina Belotti, che manca l’appuntamento con il gol su un ottimo cross di Nico Paz. Al 91° minuto, il Bologna trova il pareggio con Iling Junior, che raccoglie un passaggio di Castro e calcia a rete. A causa dei problemi tecnici, l'arbitro Piccinini assegna 9 minuti di recupero, durante i quali il Bologna cerca disperatamente i tre punti, ma senza successo: la partita termina in parità.

I rossoblù conquistano un altro punto, portandosi a 3 punti totali con tre pareggi e una sconfitta, che li piazzano momentaneamente al 14° posto. Il Como, invece, ottiene il secondo pareggio stagionale, rimanendo al 19° posto con due pareggi e due sconfitte.

I convocati della Fiorentina per l’Atalanta: out Gudmundsson. Prima chiamata per Moreno

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