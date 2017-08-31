Camilli: 'Tenetevi stretti i Della Valle. Pioli? È un ottimo allenatore, vediamo cosa avrà a disposizione"

A Grosseto eravamo alla frutta e Stefano ci portò alla salvezza. Se va via Della Valle, a Firenze chi ci viene?

Piero Camilli, presidente del Grosseto, ha parlato dell'attuale situazione della Fiorentina: "Gli ultimi rapporti non ottimi tra i Della Valle e la piazza di Firenze? Vi dico che anche noi abbiamo fatto la Serie B e adesso siamo in Lega Pro e pure io vorrei cedere la società a chi ha possibilità maggiori. Se va via Della Valle, a Firenze chi ci viene? Perciò teneteveli stretti".

E su Pioli: "Pioli? Penso sia un ottimo allenatore, poi ovviamente bisogna vedere cosa gli viene dato a disposizione. La squadra ha perso tanto dal punto di vista della rosa ma diamo tempo al tecnico e alla squadra di lavorare. Noi a Grosseto eravamo alla frutta e Stefano riusci a portarci alla salvezza. Corvino è molto bravo con i giovani".