Nutrizionista ACF: "Salute e rendimento in campo dei ragazzi passano per l'alimentazione. Siamo sempre a stretto contatto..."

I colleghi di ViolaChannel hanno raccolto alcune brevi dichiarazioni del medico nutrizionista ufficiale della Fiorentina, Cristian Petri. Il professore ha spiegato l'importanza della loro professione...

I colleghi di ViolaChannel hanno raccolto alcune brevi dichiarazioni del medico nutrizionista ufficiale della Fiorentina, Cristian Petri. Il professore ha spiegato l'importanza della loro professione legata al calcio. Queste le sue parole: "Il nostro lavoro è molto importante, serve dare una buona educazione alimentare ai calciatori. I ragazzi ci vedono come un supporto fondamentale per la loro salute e per le loro prestazioni sportive, non come un nemico. Cibo? Le verdure crude sono molto importanti, quest'anno poi ci sono delle novità come le limonate o la crema d'avocado. Il nostro compito è quello di bilanciare il dispendio energetico e l'introito calorico giornaliero. Per questo lavoriamo a stretto contatto con lo staff medico e lo staff tecnico".