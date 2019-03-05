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1926: "Le bugie hanno le gambe corte. Verità per Varlungo" I viola solidali con i tifosi atalantini. La foto

Dopo gli scontri avvenuti sul raccordo autostradale in zona Varlungo, Firenze Sud, ieri sera il gruppo centrale della Curva Fiesole, l'unonoveduesei, ha scelto di schierarsi dalla parte dei tifosi ata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2019 10:37
1926: "Le bugie hanno le gambe corte. Verità per Varlungo" I viola solidali con i tifosi atalantini. La foto -
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Dopo gli scontri avvenuti sul raccordo autostradale in zona Varlungo, Firenze Sud, ieri sera il gruppo centrale della Curva Fiesole, l'unonoveduesei, ha scelto di schierarsi dalla parte dei tifosi atalantini esponendo il seguente stricione al Franchi: "Le bugie hanno le gambe corte. Verità per Varlungo".

La foto:

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