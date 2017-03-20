19 reti per un Kalinic cinico nei minuti finali. Un matrimonio viola destinato al divorzio...
19 goal stagionali per un matrimonio destinato al divorzio...
Ancora Nikola Kalinic, sempre ed inesorabilmente Kalinic. Minuto 92' con il Cagliari, 90' con il Crotone. Due goal=6 punti.
Un giocatore simbolo del ciclo capitanato da Paulo Sousa destinato alla conclusione, bizzarro. Bizzarro perché nel mercato invernale tutti sappiamo il bomber come si espose: "Cina? No grazie. Rimango a Firenze". La sua famiglia sta bene qui e lui pure. Si è guadagnato lottando la maglia da titolare per poi non lasciarla più, ieri è arrivato il goal numero 19 in stagione di cui 14 in campionato e al solo pensiero che ne poteva fare molti altri... Un meraviglioso amore quello tra il croato, Firenze e la maglia viola destinato (ahimè) a finire. Le sirene del Dortmund incombono e la Fiorentina potrebbe cedere per poi reinvestire. Sicuri però di trovare uno come lui capace oltre al goal di supportare la manovra? 19 goal pieni di malinconia, e noi eterni romantici speriamo che ne vengano realizzati altrettanti di qui a tanti altri anni ancora...
Gabriele Caldieron