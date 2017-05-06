Chiesa: "Daremo tutto per la maglia e per i tifosi. Non mi sarei mai aspettato tutto questo in così poco tempo"

Europa League? Due mesi fa era più difficile pensarci, ma ci credevamo e ci crediamo tutt’ora

Anche Federico Chiesa ha parlato dal ritiro della Fiorentina: "Il bilancio è positivissimo ripensando alla stagione dell’anno scorso quando giocavo in Primavera. In sei mesi ho avuto un’esplosione che non mi sarei aspettato. Sono il primo a pensare che la mia prima stagione in Serie A è positiva, però c’è ancora molto da crescere".

Prosegue toccando anche alcuni aspetti familiari: "La mia famiglia è contenta. Mio padre lascia la parola all’allenatore, i consigli che mi dà sono soprattutto comportamentali. Mi sento un giocatore diverso da lui, ma è ovvio che da piccolo abbia sognato di essere come lui. Per come calciava era unico, ho sempre desiderato di avere il calcio come il suo, spero di migliorarmi a tal punto di calciare la palla come faceva lui, ma mi rendo conto che è dura".

Conclude sulla corsa all'Europa: "L’Europa League? Due mesi fa era più difficile pensarci, ma ci credevamo e ci crediamo tutt’ora. Daremo tutto per la maglia e per i tifosi per raggiungere un posto in Europa".