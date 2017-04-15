Svista arbitrale e l'Empoli è avanti al Franchi. Decide il gol di El Kaddouri al 36'

L'occasione migliore per i viola capita sui piedi di Tello che però da pochi passi non centra la porta

Nel 20^ derby in serie A tra Fiorentina ed Empoli le due compagini, guidate rispettivamente da Paulo Sousa e da Giovanni Martusciello, danno vita ad un primo tempo interessante e ricco di spunti.

La prima occasione della partita arriva dopo appena 2' di gioco e porta la firma di Federico Chiesa che, dal limite dell'area, prova la conclusione di esterno che però si perde di poco a lato. Passano appena 3' ed è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa nell'area avversaria: il protagonista è sempre Chiesa che, dopo aver superato due avversari, prova a sorprendere Skorupski. Sulla respinta del portiere polacco si avventa Tello che però, a porta sguarnita, mette alto sopra la traversa. Al 7' si fa vedere anche l'Empoli con Krunic che, imbeccato da Croce, colpisce a botta sicura ma trova una provvidenziale deviazione. Sul corner seguente è Thiam, colpevolmente lasciato solo a centro area, che di poco manca lo specchio della porta. Al 36' arriva il vantaggio degli ospiti: El Kaddouri serve Thiam che, partendo da posizione di offside, si invola sull'out di destra e mette al centro, Tatarusanu non respinge nel migliore dei modi e sul pallone vagante si avventa il numero 10 empolese che mette in rete il gol dello 0-1.

Dopo 1' di recupero si conclude il primo tempo del "Franchi" ed il parziale è di 0-1 in favore degli ospiti.

Gianmarco Biagioni