17 anni da quando la Fiorentina ripartì dal fallimento. Domani su Calcio 2000 sei pagine dedicate ai colori viola dal 2002 ad oggi

Alti, bassi, e qualche momento neutrale: questa la storia della Fiorentina risorta dalle proprie ceneri il 2 Agosto 2002. E in occasione di questa ricorrenza, Stefano Borgi per la rivista Calcio 2000...

Alti, bassi, e qualche momento neutrale: questa la storia della Fiorentina risorta dalle proprie ceneri il 2 Agosto 2002. E in occasione di questa ricorrenza, Stefano Borgi per la rivista Calcio 2000 ha scritto un racconto completo andando a toccare ogni momento della gestione Della Valle. Qui una breve anticipazione:

La Fiorentina targata Della Valle è i cori allo stadio risuonavano offensivi, e poi

durata 17 anni. Per meglio dire è resistita 17 anni... mese più mese meno. Era infatti il 2 agosto 2002 quando la coppia Domenici-Giani (rispettiva- mente sindaco ed assessore allo sport del co- mune di Firenze) consegnarono la defunta AC Fiorentina a Diego della Valle. Se poi anche la politica, con Massimo D’Alema (da sempre sponsor di Domenici) indirizzò l’affare... non è dato sapere. Era invece il 4 giugno 2019 quando sempre Diego della Valle accetta l’offerta di 150 milioni di dollari (133 milioni di euro circa), e cede la società a Rocco Commisso. E se per gli appassionati della “smorfia” il 17 significa sfortuna, addirittura... “a disgrazia”, permetteteci stavolta di dubitare. Ormai da mesi infatti, i ‘fratellini’ (così venivano chiamati Diego ed Andrea, con una diminu- tio nemmeno troppo nascosta) non godevano di buona fama. Ed usiamo un eufemismo...”