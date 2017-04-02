Della Valle ancora nel mirino: "Avete spento la passione che da sempre ci ha accesi. DV vattene"

La Curva Fiesole si è nuovamente esposta con alcuni striscioni polemici indirizzati alla proprietà

Nel corso del primo tempo della partita tra Fiorentina e Bologna si riaccende la contestazione nei confronti della proprietà. Infatti, nel corso della prima frazione, sono stati esposti diversi striscioni in Curva Fiesole polemicamente indirizzanti ai fratelli Della Valle: "Avete spento la passione che da sempre ci ha accesi, chi non Vi contesta ha solo paura dei cinesi. Della Valle vattene".

Un altro striscione, sempre comparso in Fiesole, rinnova gli auguri del popolo viola per due leggende come Giancarlo Antognoni e Manuel Rui Costa.