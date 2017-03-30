Antognoni e l'sms nostalgico per il compleanno di Rui Costa: "Ci siamo ricordati di quando..."

Questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Giancarlo Antognoni che, a 24 ore dal il compleanno di Rui Costa, ricorda alcuni momenti riafforiati alla sua mente riguardo l’arrivo del p...

Questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Giancarlo Antognoni che, a 24 ore dal il compleanno di Rui Costa, ricorda alcuni momenti riafforiati alla sua mente riguardo l’arrivo del portoghese in viola e gli anni che questo ha passato a Firenze regalando momenti indimenticabili alla tifoseria gigliata:

"Ieri ho avuto uno scambio di messaggi molto belli con il mio amico Rui, gli ho fatto gli auguri, abbiamo ricordato quando sono andato a prenderlo che era un ragazzino e ora sono già 45, del grande giocatore che è stato e della bella persona che ho avuto modo di apprezzare negli anni della Fiorentina, anni indimenticabili".