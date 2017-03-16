Babacar: "Ci alleniamo per raggiungere l'Europa League. Tifosi sono dalla nostra parte ma..."

Ospite dell Fiorentina Store in Duomo l'attaccante viola Khouma Babacar ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci stiamo allenando sodo per qualificarci per la prossima Europa League. Se lavoriamo...

Ospite dell Fiorentina Store in Duomo l'attaccante viola Khouma Babacar ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ci stiamo allenando sodo per qualificarci per la prossima Europa League. Se lavoriamo bene i risultati poi ci premieranno. Il match di domenica col Crotone? Sarà una partita tosta sia per noi che per loro. Panchina? Non mi pesa. Penso alla squadra e al suo bene, quando Sousa mi fa giocare cerco di dare il mio apporto. I tifosi sono dalla nostra parte ma è normale che siano arrabbiati in questo momento. Chiesa in convocato con l’U21? Federico è molto forte e sta migliorando molto giorno ogni giorno che passa. Può arrivare tranquillamente in nazionale maggiore.”