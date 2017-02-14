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Chiesa: "Sono figlio di Firenze, ho il viola tatuato addosso. Sulla fascia da Capitano.."

Federico Chiesa, rimasto a casa per il rosso rimediato ai gironi di Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole del giovane figlio d'arte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2017 17:23
Chiesa: "Sono figlio di Firenze, ho il viola tatuato addosso. Sulla fascia da Capitano.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Chiesa, rimasto a casa per il rosso rimediato ai gironi di Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole del giovane figlio d'arte, diventato oramai una pedina fondamentale nella scacchiera di Sousa: “Ho rinnovato con la Fiorentina prima della gara contro la Juventus ed ero davvero felicissimo. Per altri 4 anni, quindi, sarò un giocatore viola e un giorno spero di diventare capitano perché io sono un figlio della Fiorentina e di Firenze, sento la maglia viola come seconda pelle. Conosco a memoria tutto l’inno della Fiorentina e ho sempre sognato di diventare un giocatore di questa bellissima squadra”.

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