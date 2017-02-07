La Fiorentina crea ma non capitalizza e Dzeko la punisce. All’Olimpico è 1-0 dopo i primi 45′

La squadra di Sousa è viva e dopo una buona mezz'ora subisce il gol del vantaggio dei giallorossi

Primo tempo piacevole quello che, nel posticipo della 23^ giornata, ha visto come protagoniste la Roma di Luciano Spalletti e la Fiorentina di Paulo Sousa. Partita gradevole fin qui, con i viola assai propositivi in fase offensiva ed estremamente attenti alle ripartenze dei giallorossi.

La prima occasione degna di nota è per la Fiorentina: al 13′ infatti è Gonzalo che, con un preciso lancio in profondità, trova Chiesa completamente solo ed in posizione regolare nella trequarti giallorossa, il pallonetto del numero 25 viene però intercettato da Fazio prima di insaccarsi nella porta lasciata sguarnita Szczesny. Al 19′ si va vedere anche la Roma: Bruno Peres converge dalla destra e con un preciso sinistro a giro prova a sorprendere Tatarusanu che però è attento e con la punta delle dita devia in calcio, tuttavia la squadra arbitrale non rileva il tocco del portiere rumeno e quindi si riparte con una rimessa dal fondo in favore della Fiorentina. L’occasionissima del primo tempo però è per i giallorossi: siamo al 28′ quando Bruno Peres, pescato all’interno dell’area da Nainggolan, colpisce malissimo mettendo alto sopra la traversa, sprecando così un’occasione colossale per la squadra di Spalletti. Due minuti dopo è ancora la Roma a rendersi pericolosa con Dzeko che, liberatosi all’interno dell’area, prova a sorprendere l’estremo difensore viola che però blocca a terra. Al 38′ passa la Roma: De Rossi, con un preciso spiovente dalla trequarti, smarca Dzeko all’interno dell’area, il bosniaco, a tu per tu con Tatarusanu, è freddo ed insacca il suo 23^ gol stagionale. Ancora Roma pericolosa al 42′ quando Dzeko si avventa su un pallone vagante all’interno dell’area, Tatarusanu in uscita gli chiude però lo specchio della porta.

La prima frazione si conclude, senza recupero, con il vantaggio dei giallorossi. Strootman, Sanchez e Borja Valero sul taccuino di Irrati.

Gianmarco Biagioni