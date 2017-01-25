Corvino pranza con l'agente di Silvestre: pronto il colpo in difesa?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino avrebbe pranzato oggi con Gerry Piccolillo, procuratore di Matias Silvestre, il difensore italo-arg...

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino avrebbe pranzato oggi con Gerry Piccolillo, procuratore di Matias Silvestre, il difensore italo-argentino classe 1984 attualmente in forza alla Sampdoria. Non è escluso quindi il colpo nel reparto arretrato, dato anche il forfait di Gonzalo per circa un mese e le scarse alternative a disposizione di Paulo Sousa, che negli ultimi tempi ha dovuto arretrare Carlos Sanchez. Appare evidente come il tecnico di Viseu non si fidi di De Maio e, d'altro canto, come Nenad Tomovic viva una stagione quantomeno travagliata. Da qui l'esigenza di un'operazione dietro.