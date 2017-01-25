Ag.Castrovilli: "Operazione importante della Fiorentina. Il Bari..."

Michelangelo Minieri, agente del neo-viola Gaetano Castrovilli, ha parlato alla redazione di Gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole..

Michelangelo Minieri, agente del neo-viola Gaetano Castrovilli, ha parlato alla redazione di Gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole: "C'è solamente da ringraziare il club e il Presidente Giancaspro per quanto hanno fatto nei confronti di Gaetano e il direttore sportivo Sean Sogliano per come ha condotto la trattativa negli interessi del Bari. E' stata un'operazione importante per tutti: la Fiorentina, che ha investito con determinazione per puntare su di lui, per il Bari, che oltre all'incasso economico ha avuto la soddisfazione e il prestigio di lanciare un ragazzo di talento, e per lo stesso giocatore, che ha avuto la possibilità di fare un grande salto per la sua carriera. Se ha avuto questa occasione è anche doveroso dare i meriti ai biancorossi che hanno saputo coltivarlo e dargli l'occasione di giocarsi le sue carte".