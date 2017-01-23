Ufficiali: Castrovilli e Scalera sono due giocatori della Fiorentina. I comunicati...

Questi i comunicati della Fiorentina riguardo i suoi nuovi acquisti“La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calc...

Questi i comunicati della Fiorentina riguardo i suoi nuovi acquisti

“La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Scalera dal Bari FC 1908. Scalera è nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/01/98 ed ha già esordito in Serie B con la prima squadra del Bari collezionando tre presenze nella serie cadetta. Il calciatore verrà aggregato alla squadra Primavera di Mister Guidi”.

“La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli dal Bari FC 1908. Castrovilli è nato a Minervino Murge (BA) il 17/02/97 ed ha già all’attivo undici presenze con la prima squadra del Bari tra Serie B e Coppa Italia. Il calciatore verrà aggregato alla squadra Primavera di Mister Guidi.”