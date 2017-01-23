15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ag.Castrovilli: “Siamo a un buon punto, non sappiamo se andrà in Primavera. Lezzerini..”

News

Ag.Castrovilli: “Siamo a un buon punto, non sappiamo se andrà in Primavera. Lezzerini..”

Redazione

23 Gennaio · 13:42

Aggiornamento: 23 Gennaio 2017 · 13:42

TAG:

castrovilliFiorentina

Condividi:

di

Michelangelo Minieri, procuratore di Gaetano Castrovilli, ha parlato del classe ’97 accostato alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Siamo a un buon punto, speriamo che l’affare si concretizzi. Il ragazzo si era già trovato molto bene in Primavera lo scorso anno, speriamo che questo sia di buon auspicio. Castrovilli si aggregherà con la prima squadra o con la primavera? Vediamo come finisce l’affare poi faremo tutte le considerazioni del caso. Cosa ci può dire sull’ex viola Lezzerini? Si trova veramente bene, si è subito ambientato al meglio. Siamo più che soddisfatti di questa soluzione perché pensiamo sia quella giusta per tornare più forti”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio