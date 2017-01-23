Ag.Castrovilli: “Siamo a un buon punto, non sappiamo se andrà in Primavera. Lezzerini..”

Michelangelo Minieri, procuratore di Gaetano Castrovilli, ha parlato del classe ’97 accostato alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Siamo a un buon punto, speriamo che l’affare si concretizzi. Il ragazzo si era già trovato molto bene in Primavera lo scorso anno, speriamo che questo sia di buon auspicio. Castrovilli si aggregherà con la prima squadra o con la primavera? Vediamo come finisce l’affare poi faremo tutte le considerazioni del caso. Cosa ci può dire sull’ex viola Lezzerini? Si trova veramente bene, si è subito ambientato al meglio. Siamo più che soddisfatti di questa soluzione perché pensiamo sia quella giusta per tornare più forti”.