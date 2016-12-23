Babacar via da Firenze solo di fronte a un'offerta da 10 milioni

L'intenzione è quella di trattenere l'attaccante, con un'eccezione...

Le voci di mercato sul futuro di Khouma Babacar si fanno sentire, talvolta anche in modo piuttosto pressante. Dai club di Premier (West Ham e Crystal Palace su tutti) fino al Napoli che, onestamente, in questo periodo sembra aver bisogno di tutto meno che di un attaccante. Tuttavia, nonostante le pretendenti, la Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi delle prestazioni del senegalese. Pertanto, come riportato da La Nazione, pare che la volontà della società gigliata sia chiara: trattenere il giocatore con un'eccezione... Un'offerta importante, e per importante si parla di una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.