Antognoni: "Il ritorno? Meglio tardi che mai. Corvino ci ha messo lo zampino, abbiamo un bel rapporto"

Che emozione alla festa dei 90 anni, è stato come tornare ragazzo

Ospite a Toscana Tv, Giancarlo Antognoni ha parlato del suo imminente ritorno in viola: "Meglio tardi che mai. Forse ho sbagliato qualcosa anche io. Ad agosto ci sono stati vari incontri con il presidente Andrea Della Valle e da lì è nato questo feeling. Credo che anche Corvino, con cui ho un ottimo rapporto, abbia messo lo zampino nella trattativa per il mio ritorno. La festa 90 anni? E' stata emozionante. In particolare salire per ultimo dal tunnel degli spogliatoi al campo, sentendo l'affetto dei tifosi. E' stato come tornare ragazzo".