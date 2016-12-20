Per Fiorentina-Napoli c'è Tagliavento: bilancio negativo con il fischietto di Terni

Tagliavento ha diretto la Fiorentina già 26 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia

Sarà Paolo Tagliavento della sezione di Terni a dirigere la partita di giovedì tra Fiorentina e Napoli che chiuderà il 2016 di viola e partenopei. Alla straripante condizione della squadra di Sarri si aggiunge un altro dato che certo non può far sorridere la Fiorentina, i precedenti con il fischietto di Terni sono infatti estremamente negativi. Oltre alla partita casalinga della scorsa stagione contro la Juventus (conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei bianconeri) e definita viziata da alcune sviste arbitrali, Tagliavento ha già diretto la Fiorentina ben 26 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, per un bilancio complessivo si 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte.