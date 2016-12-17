L'Empoli supera il Cagliari (2-0) e si porta a +5 dalla zona retrocessione

All'Empoli basta una doppietta di Mchedlidze per regolare il Cagliari

Muove la classifica anche l'Empoli e lo fa nella gara casalinga contro il Cagliari. Ai ragazzi di Martusciello basta una doppietta del georgiano Levan Mchedlidze che, con un gol per tempo, regala tre punti preziosissimi ai suoi in chiave salvezza. L'Empoli sale così a 14 punti, mettendo quindi 5 preziosissime lunghezze di distanza fra sé ed il Crotone. Da segnalare come la partita, oltre che dal rigore fallito da Joao Pedro ininfluente ai fini del risultato finale, sia stata caratterizzata da una sfortunata serie di infortuni con l'Empoli che ha perso Pasqual e Zambelli nell'arco di due minuti ed il Cagliari che è stato costretto a rinunciare a Barella nel corso della ripresa.