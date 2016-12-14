Verso il Genoa: attacco sperimentale con Simeone, Ninkovic e Edenilson

Negli studi di Sky Sport, nel corso di un collegamento con il centro tecnico del Genoa, sono state passate in rassegna diverse ipotesi di formazione per quanto riguarda le scelte con le quali Juric domani dovrebbe affrontare la Fiorentina. Il dubbio maggiore del tecnico genoano è quello legato al reparto offensivo. Infatti, complice anche l’assenza di Pavoletti che salterà anche le ultime due gare del 2016 (che potrebbero anche essere le ultime in maglia Genoa per l’attaccante), l’attacco sarà del tutto sperimentale. Sulla corsia di destra, nel corso dell’allenamento di oggi, è stato provato Edenilson, che quindi dovrebbe prendere il posto di Rigoni. Sull’esterno sinistro Ninkovic sembra invece in vantaggio su Ocampos, mentre al centro dell’attacco dovrebbe essere confermato Simeone. Un’altra novità, in attesa della rifinitura di domani che scioglierà ogni dubbio, dovrebbe essere la presenza, a centrocampo, di Cofie al posto di Miguel Veloso.