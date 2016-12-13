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Bernardeschi ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di sognare"

Sul palco de'Otel, dove è andata in scena la festa delle giovanili viola, ha parlato Federico Bernardeschi. Queste le parole del numero 10 viola:"È sempre una bella emozione essere qui. Ero qui anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2016 18:05
Bernardeschi ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di sognare" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sul palco de'Otel, dove è andata in scena la festa delle giovanili viola, ha parlato Federico Bernardeschi. Queste le parole del numero 10 viola:

"È sempre una bella emozione essere qui. Ero qui anche io, e dare a questi bambini l'opportunità di far vedere che ci si può arrivare è davvero bello, ed emozionante. Credeteci sempre, andate avanti così ed inseguite questo sogno, perché ci si può arrivare".

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