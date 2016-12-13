Bernardeschi ai ragazzi delle giovanili: "Non smettete di sognare"

Sul palco de'Otel, dove è andata in scena la festa delle giovanili viola, ha parlato Federico Bernardeschi. Queste le parole del numero 10 viola:"È sempre una bella emozione essere qui. Ero qui anche...

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2016 18:05

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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