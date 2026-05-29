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10 milioni per Solomon? Gazzetta: “No, Paratici proverà a chiedere uno sconto al Tottenham”

Il grave infortunio di Parisi ha cambiato i piani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 08:44
10 milioni per Solomon? Gazzetta: “No, Paratici proverà a chiedere uno sconto al Tottenham” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Solomon
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Di sicuro le corsie laterali subiranno un cambiamento radicale: Harrison non verrà riscattato, Solomon è tornato al Tottenham e alle cifre chieste dagli inglesi (10 milioni) non verrà confermato però Paratici proverà a chiedere uno sconto, Parisi si è rotto il crociato e starà fuori fino a fine anno e Gudmundsson è nella lista dei partenti. Ecco perché servirà più di un'ala per riportare in alto la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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