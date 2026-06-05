10 milioni per Solomon? Corriere dello Sport: "Troppi, lui apre alla permanenza, Paratici spera nello sconto"

L'israeliano non ha convinto per i guai fisici

Quella giocata lo scorso 22 maggio contro l'Atalanta potrebbe non essere l'ultima gara di Manor Solomon con la Fiorentina. Ad aprire a una clamorosa permanenza è stato lo stesso calciatore, che dal ritiro della nazionale israeliana, a margine dell'amichevole vinta per 1-0 contro l'Albania, ha parlato ai media locali del suo futuro, puntualizzando: «Non ho detto ancora addio alla Fiorentina, il post che ho pubblicato serviva soltanto per ringraziare il club e i tifosi per la fiducia che mi hanno concesso». Il riferimento va a un contenuto condiviso sul suo profilo Instagram il 27 maggio scorso, un messaggio che è stato preso da tutti come un congedo dalla Fiorentina.

Anche perché, per continuare la sua avventura a Firenze, l'esterno classe '99 dovrebbe essere riscattato dalla società dei Commisso, con i viola che sembrano poco propensi a girare i 10 milioni di euro pattuiti al Tottenham per trasformare il prestito in un'operazione a titolo definitivo. Solomon non ha convinto per via dei problemi fisici cronici che lo hanno condizionato anche durante il suo semestre in Italia. Ma il calciatore ha lasciato più che uno spiraglio aperto: «A Firenze mi sono trovato benissimo. Al momento non so ancora cosa succederà di preciso, ma posso dire che c'è la possibilità che io rimanga». La priorità nel mercato viola sarà la caccia agli esterni, ecco quindi che la Fiorentina pondera l'idea di confermare il numero 19. Palla a Fabio Paratici, come sempre, che cercherà di ottenere uno sconto dal suo vecchio club per il riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.