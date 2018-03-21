10 gare per l’Europa. È veramente possibile? Gli avversari e la situazione...

Come scrive La Nazione, la Fiorentina vista nelle ultime 3 gare può ancora inseguire un posto in Europa. La classifica parla di 3 punti da recuperare a Samp e Atalanta. 4 in realtà con i doriani per g...

Come scrive La Nazione, la Fiorentina vista nelle ultime 3 gare può ancora inseguire un posto in Europa. La classifica parla di 3 punti da recuperare a Samp e Atalanta. 4 in realtà con i doriani per gli scontri diretti, per agganciare il settimo posto. Ed il calendario parla di 10 gare da qui al termine della stagione. Le prossime due partite che attendono i viola sono più che abbordabili: in casa il Crotone prima, in trasferta l’Udinese poi. Calabresi in difficoltà nella corsa salvezza, friulani reduci da 5 ko di fila. Servono dunque sei punti in queste prossime due partite per continuare a sperare nell’Europa. Anche perché poi il calendario si complica con le gare con Roma, Spal e Lazio già più complesse. Nel rush finale la squadra di Pioli se la vedrà con Sassuolo, Napoli, Genoa, Cagliari e Milan.