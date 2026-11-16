Zirkzee fa panchina al Manchester United: per gennaio ci pensa il Napoli. In estate ha rifiutato la Fiorentina

Zirkzee potrebbe tornare in Italia

In attesa di capire quale sarà il futuro di De Bruyne e di Anguissa (se dovessero andare via ci sarebbero almeno due acquisti) anche la questione attacco è importante. Qui ci potrebbe essere un doppio addio Lucca e Lang infatti sono sul mercato. Per il primo l’ipotesi più probabile è un prestito mentre per l’olandese la società azzurra punta ad una cessione a titolo definitivo.

Per supportare Hojlund, il Napoli aveva pensato di impostare una trattativa per Varela ma il Monza non apre alla cessione almeno per ora. E così ecco che si potrebbe profilare una trattativa con il Manchester United per Zirkzee. In questa stagione in Premier ha collezionato appena 186 minuti e due gol in dieci presenze. In estate l’olandese è stato a vicinissimo al ritorno in Italia. Fiorentina e Juventus lo hanno cercato con insistenza senza però alla fine trovare un accordo con lo United. Lo scrive Tuttomercatoweb